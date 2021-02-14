Опубликован список злостных нарушителей карантина в Алматы

В Алматы с 1 января мониторинговыми группами проверено 4 394 объекта, выявлено 363 нарушения, передает zakon.kz.

Составлено 333 протокола, из них на 77 юридических лиц наложено штрафов на общую сумму 26 541 285 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 256 протоколов на общую сумму 11 288 790 тенге. МВК по нераспространению COVID-19

В ведомстве уточнили, что в специализированные межрайонные административные суды передано 33 материала, приостановлена деятельность 10 объектов: