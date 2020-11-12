История телерынка Кыргызстана

Телевизионный рынок Кыргызстана определяется не только географическим положением республики, относительно невысоким числом абонентов и довольно жестким госрегулированием. Исторический контекст и особенности постсоветского развития наложили серьезный отпечаток на современный облик отрасли.

Географическое положение КР имеет свои плюсы и минусы: существенную часть территории занимают горы, поэтому население (6,19 млн человек) распределено очень неравномерно, сосредоточено большей частью в долинах и дельтах рек, межгорных котловинах. Горный рельеф сильно мешает передаче телевизионного сигнала, и для лучшего покрытия телекомпаниям требуется большое количество датчиков. Около 5% населения и вовсе разбросаны по труднодоступным территориям, так что доставить им телесигнал сложно с технической точки зрения и очень дорого. В то же время, страна имеет хороший транзитный потенциал, она расположена на так называемом Шелковом пути, соединяющем Европу и Азию, поэтому привлекает внимание международных инвесторов.

В наследство от Советского Союза Кыргызстан, как и другие постсоветские страны, получил государственную телерадиокомпанию, которая ранее транслировала общесоюзные каналы с местными вставками, некоторое количество журналистов, которых учили быть "бойцами идеологического фронта", а не производителями информационного товара, почти полное отсутствие производственной базы и рынка рекламы.

На заре независимости

После приобретения независимости в 1991 году в стране появились первые частные телекомпании: "Пирамида" в Бишкеке и "Ош-ТВ" в городе Ош, затем "Асман", КООРТ, ВОССТ, НБТ и другие. Буквально в течение пары лет было выдано 24 лицензии на эфирное телевещание (разумеется, пока аналоговое). Часть телеканалов вещали в эфире и пытались формировать свою сетку программ из собственного и "чужого" контента. Чуть позднее появились и телеканалы, транслировавшиеся только в кабельных сетях без лицензии и, соответственно, лицензионных отчислений.

Рост новых электронных СМИ сильно сдерживали необходимость крупных капиталовложений, отсутствие опыта работы небольших телерадиостанций, а также квалифицированных кадров и собственно рынка рекламы, позволяющего зарабатывать и содержать студии. Таким образом, государство оставалось монополистом в области телевещания.

Но все же количество частных телестанций постепенно росло, что привело к появлению конкуренции в системе телерадиовещания. Основу контента частных каналов составляли фильмы, мультфильмы и реклама, а собственные новостные и аналитические программы в программной сетке появились гораздо позже.

Надо отметить, что в первое время в Кыргызстане в крупных городах уже имелось некоторое количество "кустарных" кабельных студий. Часть из них впоследствии стали базой для открытия новых частных телестанций или профессиональных студий. А вместо упразднённых главных редакций на центральном ТВ были созданы два продюсерских центра — "Маалымат" и "Рух", куда вошли несколько профильных творческо-производственных объединений.

На заре независимости Кыргызстана российские СМИ были бесспорными лидерами по доставке информации местным жителям. Однако росло число независимых изданий на киргизском языке, у людей увеличивалось внимание к внутренним проблемам страны, и в результате интерес к российским СМИ снизился. Местные источники сосредоточились главным образом на национальных и региональных новостях. Тем не менее, международные новости большинство жителей продолжали получать из эфира российских каналов. Отчасти ситуация изменилась с появлением в кабельных сетях Euronews, ВВС и других международных информационных телеканалов, но в целом ориентация на российское ТВ сохранилась до сих пор.

В 1999-2004 годах произошло перераспределение и концентрация владения средствами массовой информации посредством формирования медиахолдингов, самыми крупными из которых стали "Ареопаг Бишкек" и медиагруппа "Европа". В 2000-х произошло еще одно значимое изменение: государственный оператор "Кыргызтелеком" в 2004 году запустил спутниковое телевидение, в результате чего Национальная телерадиокомпания Кыргызстана (НТРК) стала транслировать программы через геостационарный спутник на половину территории Евразии.

В 185 населенных пунктах, которые до тех пор не могли принимать государственные программы, были установлены телевизионные передатчики и спутниковые приемные устройства. Это было особенно важно и потому, что в приграничных районах республики были более доступны российские, узбекские, казахские, таджикские телеканалы. В южных регионах страны местами жители могли смотреть многие каналы соседних стран, а из кыргызских - только ОТРК.

Новая эра

15 мая 2017 года Кыргызстан практически полностью перешел на цифровой формат телевещания. К этому моменту по всей стране было установлено 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения цифровым телевидением. Оставшиеся без цифрового ТВ 5% (чуть более 300 тысяч человек) живут в горных ущельях и впадинах.

Основные затраты, связанные с переходом, легли на плечи участников рынка и потребителей: население должно было приобрести ресиверы или новые телевизоры, а телестудии, каналы и продакшн-студии – обновить оборудование, обучить или привлечь персонал.

Официально цифровое вещание реализовано на базе Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР - аналог российского РТРС), которое вместе с ОАО "Кыргызтелеком" обеспечивает вещание государственных телеканалов в цифровом формате. Параллельно существует ОсОО "Цифровые технологии", которое было специально создано для организации вещания частных телекомпаний и объединило 22 частных телеканала.

Для РПО РМТР было выделено четыре мультиплекса - один для соцпакета, два коммерческих и один резервный. ОсОО "Цифровые технологии" получило два мультиплекса. Кроме того, были выделены средства для технической модернизации оборудования телеканалов, вошедших в социальный мультиплекс бесплатных программ (восемь общенациональных и семь региональных). Из-за сложностей рельефа отдано предпочтение стандартам вещания DVB-T2 и MPEG-4.

На сегодняшний день в социальный пакет (первый мультиплекс) входят следующие каналы (по городу Бишкек): ОТРК, "Баластан", "Маданият", ЭЛТР, "5 канал", "Мир", "Пирамида", СТВ, "КТРК Спорт", "Ала-Тоо 24", "Илим жана Билим", "Муз.ТВ" (КТР), ОРТ. В коммерческий пакет входят каналы "Любимый", TV1.KG, "Семейный", "Тумар ТВ","Кыргыз ТВ", "312 Кино", "Умут ТВ","Азия ТВ", "Билим ТВ", "Санат ТВ", Next TV, "312 Муз", "3 канал", "Салтанат", "Мир 24", "НТС Спорт", Event.

Проблемы и решения

Перечень каналов в социальном пакете определяет государство, в 2014 году правительство республики утвердило для этого специальное постановление. При этом у участников рынка возникли претензии к процедуре формирования соцпакета: работа социального мультиплекса оплачивается за счет налогоплательщиков, но их самих так и не спросили, что они хотят видеть в этом пакете, в него автоматически включили каналы, которые являются государственной или частично государственной собственностью. Рейтинги каналов при этом не учитывались, хотя не все госканалы имеют такие высокие рейтинги, как частные.

В связи с переходом страны на цифру обострилась конкуренция и борьба за зрителя. Серьезной проблемой, по мнению участников рынка, остается высокий уровень проникновения российских телеканалов. Функционируя на территории КР на протяжении долгих лет, эти телеканалы пользуются большой популярностью у зрителей.

Специалисты признают, что переход на цифровое телевещание так или иначе приведет к тому, что будет востребован высококачественный контент, будь то зарубежный или национальный. Местные телеканалы в условиях растущей конкуренции стараются повышать квалификацию своих сотрудников, совершенствуют техническую базу, перекупают телевизионных звезд друг у друга, приобретают интересный контент, развивают сотрудничество с его производителями, тем самым создавая условия для дальнейшего развития национальной индустрии телепроизводства. В наиболее сложной ситуации находятся государственные областные телеканалы, которым приходится ждать поступлений из бюджета на переоснащение.

Помимо финансовых затрат, медиакомпании столкнулись и с новыми юридическими процедурами. Произошли изменения в законодательстве, были внесены поправки в Закон о лицензировании. Телерадиокомпании утратили действующие лицензии и закрепленные частоты. Оператором стала считаться отдельная компания, у которой имеется соответствующая лицензия. Кроме того, государственный антимонопольный орган утвердил расценки на годовое вещание одного телеканала в социальном пакете в размере $188 тысяч. То есть телеканалу нужно заработать эту сумму, чтобы окупить свое годовое вещание.

Все же специалисты признают, что самым большим преимуществом перехода на цифру является общенациональное развитие телевидения в Кыргызстане. Большинство компаний – участников рынка поддержали переход на цифру. Хотя их беспокоят риски и трудности, они также видят потенциал роста.