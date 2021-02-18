Сюрпризы февраля: что происходит с погодой в Казахстане

Погода в феврале преподносит казахстанцам сюрпризы, сообщает zakon.kz.

Пока синоптики прогнозируют похолодание до минус 33 градусов на большей территории страны, в Туркестанской области собрали первый урожай капусты.

О подобном факте сообщил на своей странице в Facebook заместитель акима области.

А менее недели назад в Шымкенте открыли купальный сезон. 14 февраля дети купались в реке Кошкарата. На тот момент в городе было плюс 19.

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В свою очередь, 14 февраля сообщали, что на плато Ушконыр в Алматинской области зацвели первые подснежники.

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Помните, что за сорванные подснежники грозит суровое наказание.

Тем временем пользователи соцсетей предупреждают водителей - лучше не выезжать на трассу.

18 февраля для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан – Щучинск закрыто движение. Также из-за снега и ограниченной видимости нельзя проехать по участку Нур-Султан-с. Жаксы.

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В Алматинской области тоже бушует непогода.

В ДЧС области сообщили, с 12 часов в связи с сильными ветрами (низовая метель) в Алакольском районе закрыта автодорога областного значения "Ушарал-Камыскала".

Спасатели призывают граждан воздержаться от дальних поездок.

Не забудьте ознакомиться с прогнозом погоды.