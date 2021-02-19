Утечка из лаборатории – профессор о происхождении COVID-19

Профессор из Германии Роланд Визендангер заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своей работе, опубликованной на сайте Гамбургского университета.

Немецкий ученый-физик утверждает, что коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане. И что вероятность данного события составляет 99,9 процента.

В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации он называет начало широкой общественной дискуссии на эту тему.

Ранее в ВОЗ уже называли новую версию распространения COVID-19.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.