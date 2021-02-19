700 кг наркотиков – в Туркестанской области осудили двух наркокурьеров

700 кг гашиша и марихуаны пытались сбыть наркокурьеры в Туркестаной области, сообщает zakon.kz.

Суд приговорил их у 11 и 12 годам тюремного заключения, передает Astana TV.

Осенью прошлого года в местные егеря заметили подозрительный грузовик в зарослях и сообщили о нем в полицию. Салон автомобиля был до отказа набит мешками с зельем.

Курьеры оказались жителями Жамбылской области. Один из них уже был судим за убийство. Товар намеревались доставить в Костанай для продажи.

В суде было установлено, что за доставку наркотических веществ в Костанай, Байгазиев обещал Абдигаппарову 500 тысяч тенге. Абдигаппаров показывал дорогу Байгазиеву. В суде Абдигаппаров частично признал вину. председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Касым Калмаганбетов