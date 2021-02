Джокович выиграл 18-й титул турнира "Большого шлема"

Россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии, сообщает zakon.kz.

Встреча продолжалась в общей сложности 1 час 53 минуты и завершилась в трех сетах со счетом со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Россиянину удалось навязать борьбу только в стартовой партии. Однако при счете 5:5 сербу удалось взять гейм на своей подаче, а затем сделать решающий брейк в самой концовке первого сета. В следующих партиях Джокович отдал сопернику только четыре гейма и довел матч до итоговой победы.

До Australian Open – 2021 Джокович и Медведев встречались 7 раз.

Серб выиграл девятый "Большой шлем" в карьере, а россиянин проиграл второй финал. Стоит отметить, что для серба это 18 титул на турнирах Большого шлема.

