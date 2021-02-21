В Германии ищут нацистских преступников, причастных к убийству советских военнопленных

Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) в немецком Людвигсбурге разыскал бывших солдат, которых начали проверять на причастность к убийству советских военнопленных, сообщает zakon.kz.

По информации издания Welt am Sonntag, в круг подозреваемых вошли семь человек. Эти солдаты охраняли лагеря, где совершались массовые убийства красноармейцев. Примерно из 5,7 миллиона советских военнослужащих, попавших в плен, около 3,3 миллиона умерли в нацистских лагерях.

В нашей картотеке есть данные примерно о 250 лагерях с информацией о служивших там охранниках. Мы смогли установить личности примерно 2 тыс. человек, которые, судя по датам рождения, могут быть живы по сей день. руководитель ЦРПНС Томас Виль

В последнее десятилетие в Германии стало проще доказывать вину нацистских преступников. Начало этому положило разбирательство в отношении Джона (Ивана) Демьянюка. Его признали виновным в пособничестве убийству 28 тыс. человек. После этого прецедента начали возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей, даже с учетом того, что все свидетели по делу были мертвы или не свидетельствовали против себя. В прошлом году были выдвинуты обвинения против 95-летней жительницы немецкого города Пиннеберг, служившей секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Ей вменяют соучастие в убийстве 10 тыс. человек.