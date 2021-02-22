Китай назвал виновных в деградации отношений с США

Глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И назвал виновного в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, деградация китайско-американских отношений до наихудшего в истории уровня произошла по вине администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Отношения Китая и США в последние несколько лет отклонились от правильного пути и столкнулись с наиболее сложной ситуацией с момента установления двусторонних дипотношений. Основная причина этого заключается в том, что исходя из собственных политических потребностей бывшая администрация США неверно оценила и исказила тенденции развития и политику Китая, и под предлогом этого США предприняли различные действия для сдерживания и оказания давления на КНР, - заявил Ван И на открытии форума "Ланьтин" в Пекине.

Глава МИД выразил надежду, что новая администрация США проведет пересмотр и переоценку внешней политики страны.