Полицию и ФБР заподозрили в причастности к убийству защитника прав чернокожих

Полиция Нью-Йорка и ФБР могли быть замешаны в убийстве известного защитника прав чернокожих, лидера действовавшей в США радикальной "Организации афроамериканского единства" Малкольма Икс в 1965 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала ABC, семья покойного утверждает, что перед смертью бывший полицейский Рой Вуд написал письмо с признанием, в котором говорится, что ФБР и полиция договорились убить правозащитника, а ему были даны указания обеспечить задержание людей из службы безопасности Икс перед ставшим роковым выступлением. Помимо этого, он должен был убедиться в том, что у дверей зала, где вещал Икс, не будет охраны.

Теперь его три дочери и семья Вуда хотят добиться нового расследования убийства Икса в свете появившихся материалов дела. В свою очередь, в офисе окружного прокурора заявили, что ведут активное рассмотрение этого вопроса.

Малкольм Икс, которого часто ставят в один ряд с такими защитниками прав афроамериканцев, как Мартин Лютер Кинг и Элла Бейкер, в юные годы оказался в тюрьме за кражу, где познакомился с членами организации "Черные мусульмане", а затем и сам вступил в ее ряды. Именно там он стал известен под именем Малкольм Икс, после того, как отказался носить свою настоящую фамилию Литтл, так как был уверен, что эту фамилию присвоили его предкам их бывшие хозяева-рабовладельцы.