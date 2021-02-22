В Казахстане хотят ввести штрафы за долги на капремонт

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разработало законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики", который размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает zakon.kz.

В частности, документ предусматривает наказание собственников квартир и владельцев помещений в многоквартирных домах, не выплачивающих взносы на капитальный ремонт. Первоначально предусматривается предупреждение. При повторной неуплате в течение года уже планируется налагать штраф.

Сейчас размер взносов на капитальный ремонт общедомового имущества составляет 0,005 МРП (14,6 тенге с 1 кв. м общей площади квартиры).

Как поясняется, такая мера предлагается "в целях обеспечения своевременного и полного сбора ежемесячных платежей на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, а также повышения самодисциплины собственников квартир и нежилых помещений".

Также законопроект предусматривает введение уголовной ответственности для застройщиков, получивших незаконно деньги дольщиков или воспользовавшихся ими не по нецелевому назначению.

Это касается проектов, имеющих гарантию Единого оператора жилищного строительства, а также в тех случаях, когда допущенные нарушения со стороны застройщика могут нанести крупный ущерб Единому оператору.

В связи с этим в Уголовный кодекс РК планируется добавить статью — 219-1. "Наказание за незаконное использование денег дольщиков и прием платежных поручений варьируется в зависимости от обстоятельств".

За такие нарушения предусматривается:

штраф 2 000 МРП (5,8 млн тенге);

общественные работы;

ограничение свободы или лишение до двух лет.

Банковским работникам, причастным к таким схемам, запретят занимать определенные должности до пяти лет.

За впервые совершенное правонарушение застройщики могут отделаться возмещения ущерба.

Кроме того, в проекте закона говорится о наказании застройщиков, КСК, ПК и управляющих за непредоставление технической документации на дома.

Это такие документы, как:

акт приема-передачи;

документы (информация) по дому;

ключи от помещений, входящих в состав кондоминиума;

электронные коды доступа к оборудованию;

технические средства и оборудования для эксплуатации многоквартирного дома.

Как поясняется, необходимость в такой норме возникла при замене КСК другими формами управления. Довольно часто председатели КСК не отдают техническую документацию, необходимую для создания ОСИ или ПТ (простые товарищества).

За такие действие предлагаются штрафы:

для физлиц — 50 МРП (145,8 тыс. тенге);

для юрлиц — 100 МРП (291,7 тыс. тенге).

При повторных действиях в течение года — 100 и 200 МРП (583,4 тыс. тенге).

Документ находится на публичном обсуждении до 5 марта 2021 года.