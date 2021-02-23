В двух областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

В двух областях Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за плохих погодных условий, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в оперативном сообщении Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Оперативная информация по ограничению движения:



23.02.2021 г. в 07.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 7-232, уч. г.Костанай - гр.Акмолинской обл.. в Костанайской области

2. "Жезказган-Петропавловск" км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.



23.02.2021 г. в 07.30 ч. в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Жаксы-Есиль-Бузулук" км. 0-82, уч. с.Жаксы – с.Бузулук.

2."Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр.Костанайская обл.- п.Сурган

3. "Жезказган-Петропавловск" км. 377-595, уч. гр.Костанайская обл.-гр.СКО

4. "Екатеринбург-Алматы" км.917-995, п.Жаксы-г.Атбасар;



23.02.2021 г. в 07.45 ч. в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Жезказган-Петропавловск" км. 142-252, уч. с.Сарлык-гр.Костанайской обл.