Взрыв на трубопроводе "Союз": прекращен транзит газа в Казахстан

После взрыва на трубопроводе "Союз" в Оренбургской области прекращен транзит газа в Казахстан, сообщает zakon.kz.

По информации Минэнерго России, 23 февраля на магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург") обнаружено падение давления газа.

Падение продолжилось по магистральному газопроводу "Союз".

Аварийная бригада отключила участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз". Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Казахстана. Причиной стало повреждение на 108 километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа, - отметили в пресс-службе.

Пострадавших нет.