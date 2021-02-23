В Алматы из-за предстоящих морозов перенесли ремонт на водопроводных сетях

В Алматы из-за неблагоприятного прогноза погоды перенесены сроки проведения ремонтных работ на водопроводных сетях в Алмалинском и Жетысуском районах, передает zakon.kz.

Ранее анонсированные на 26 февраля работы на сетях водопровода с временным отключением подачи воды в жилые дома и другие здания, расположенные по проспекту Райымбека от улицы Розыбакиева до улицы Байзакова в Алмалинском районе, а также в контуре улиц Райымбека–Бродского–Федорова–Кудерина в Жетысуском районе перенесены на 2 марта текущего года. ГКП "Алматы су".

По прогнозу погоды 26 февраля в Алматы ожидаются морозы -10-13 градусов.