Мы находимся в крайне взрывоопасной ситуации - Президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции, сообщает zakon.kz.

Он призвал не поддаваться на провокации, воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости.

Сегодня, когда мы еще не преодолели последствия развязанной против Арцаха войны, когда у нас тысячи жертв и раненых, когда есть серьезные региональные угрозы, мы, к сожалению, снова находимся в крайне взрывоопасной ситуации, которая чревата непредсказуемыми для нашего государства последствиями и может привести к необратимым потерям. пресс-служба президента Армении

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты "Искандер", которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, "стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Сторонники оппозиционного армянского объединения "Движение за спасение родины" проводят 25 февраля митинг на площади Свободы в центре Еревана для того, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить свою поддержку армии республики, ранее призвавшей правительство во главе с Пашиняном уйти в отставку.

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.