Полтора часа извлекали внедорожник, застрявший в сугробе в Акмолинской области

Дорожный инцидент произошел 25 февраля на автодороге Нур-Султан - Киевка, передает zakon.kz.

Заступившие в наряд сотрудники Роты патрульной полиции ДП Акмолинской области лейтенанты полиции Еркеболат Нурлыбеков и Батыр-Баян Тургаев из-за ухудшения погодных условий начали перекрывать движение на данном участке.

На 36 км автодороги полицейские подходили к водителям автомашин, чтобы объяснить, что дорога перекрыта для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. В разговоре один из водителей сообщил, что на 50 км водителю автомашины марки "Toyota Land Cruiser 200" требуется помощь, - рассказали в ДП области.

Полицейские отправились на помощь. Выяснилось, что действительно внедорожник угодил в снежный плен и не смог выехать.

Без движения машина простояла около часа.

Времени для раздумий не было, полицейские взяли в руки лопаты и начали расчищать снег вокруг автомашины. 1,5 часа без остановки полицейским пришлось хорошенько поработать, чтобы вытащить из сугроба внедорожник. Водитель поблагодарил неравнодушных полицейских, вовремя подоспевших на помощь, и отправился в путь, - отметили в ДП.