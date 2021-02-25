Аким Туркестана об идее мавзолея Кожа-Ахмеда Яссауи

В социальных сетях начала подниматься тема воровства идеи концепции музея Кожа-Ахмеда Яссауи. Блогер Rinat BF с декабря месяца обвиняет акимата Туркестана в воровстве идей. Редакция zakon.kz обратилась к одному из самых одиозных, но при этом открытых акимов городов Рашиду Аюпову (аким города Туркестан) за комментариями:

Вопрос довольно странный, я вообще не понимаю, почему акимат должен вмешиваться во внутренние отношения бизнеса. Да, мы знаем компанию "BF CreaGroup", отправляли приглашение на участие в тендере по созданию музея Кожа-Ахмеда Яссауи, но они просто отказались от участия в конкурсе. Стали возмущаться по поводу каких-то там авторских вопросов и обвинять акимат города Туркестан и Туркестанской области. Хотя, сами не прошли никакие конкурсные процедуры. Еще раз повторю – мы, как акимат, не имеем права лезть в гражданско-правовые отношения бизнеса. Это нам запрещает Закон и даже об этом упоминал Президент. Кстати, идея, BF Crea Group ученым не понравилась, вызвала бурю обсуждений и была отвергнута. Что же касается непосредственно акимата города Туркестан, то никогда за мою бытность никаких юридических отношений с фирмой BF CreaGroup у нас не возникало.

Аким города Туркестан рассказал, что в 2019 году было принято решение о создании концепции строящегося музея Кожа-Ахмеда Яссауи в Туркестане. Заказчиком строительства являлось АО "Samruk Kazyna Construction", которая передала музей как подарок городу Туркестан.

Концепцию музея оценивала и утверждала группа ученых из Казахстана, Узбекистана, Турции и России. По словам чиновника, ученые не сразу пришли к единому мнению, но все-таки общее понимание концепции было выработано.

Подрядчиком по строительству выступила компания Basis-A и Р. Аюпова заверил, что акимат н во внутренние отношения бизнеса, никогда не вмешивался и не собирается этого делать впредь.

У нас немного другие задачи. Но, видимо, кому-то очень хочется достать змею из норы чужими руками. По вопросам заполнения музея и дизайна интерьера мы объявляли специальный конкурс и даже рассылали индивидуальные приглашения потенциальным поставщикам. Победила в конкурсе компания из Алматы, - добавил Рашид Аюпов.

Справочная информация:

Площадь застройки – 0,86 гектара;

Общая площадь здания: 3 381 м2;

Этажность – 3 этажа.

30 августа 2020 года мавзолей Кожа-Ахмеда Яссауи был введен в эксплуатацию.

23 сентября 2020 года заключен договор дарения объекта в коммунальную собственность города Туркестан.

14 октября 2020 года за Акиматом города Туркестан зарегистрировано право на недвижимое имущество.