Казахстанские и украинские футболисты подрались во время матча в Турции

25 февраля "Окжетпес" из Кокшетау и украинская команда "Верес" проводили товарищеский матч, сообщает zakon.kz.

Игра, в рамках предсезонной подготовки проходила в Турции, передает Sports.kz.

На 28-й минуте футболист украинской команды совершил жесткий подкат под игрока казахстанского клуба и тот упал на газон. За футболиста вступились товарищи по команде, в результате чего матч превратился в массовую драку, к которой присоединились запасные игроки обеих команд.

Матч пришлось прервать. К моменту драки счет на табло был 1:1.

"Верес" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Украины, где, набрав 30 очков, занимает второе место в таблице.