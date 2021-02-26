Более 2,5 миллионов человек умерли в мире от коронавируса

Число скончавшихся из-за коронавируса во всем мире превысило 2,5 миллиона, больше всего умерших зафиксировано в США, передает zakon.kz.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, суммируя данные федеральных и местных властей.

Больше всего скончавшихся - в США, 506 232 человека. На втором месте - Бразилия (249 547), на третьем - Мексика (182 815).

Порог в 500 тыс. погибших был преодолен в США был преодолен в понедельник. Президент Джо Байден в тот же день почтил их память на церемонии в Белом доме. Он распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак скорби об умерших в результате пандемии.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона.