Появились фото детской библиотеки в Алматы после реконструкции 

На своей странице в Instagram аким мегаполиса написал, что в городской детской библиотеке имени И. Крылова, расположенной на ул. Ауэзова, 175, после масштабной реконструкции нашлось место и для современных комфортных читальных залов, и для различных кружков, сообщает zakon.kz.

Наряду с уже действующим центром изучения культуры и истории "Алтын шаңырақ" открываются новые – по обучению интеллектуальным играм, домбре, компьютерной грамотности. Также детям различного возраста будут интересны клубы "Креативное творчество", "Жас ғалым", кружок "Читаем, учимся, играем", — отметил Б. Сагинтаев.

Режим работы библиотеки продлен с 9.00 до 20.00, без выходных. По предварительным расчетам, в год библиотеку будут посещать порядка 250 тыс. человек. На сегодня в Алматы уже 16 библиотек из 25 работают в новом формате. В текущем году будет проведена модернизация оставшихся.