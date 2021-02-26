В Казахстане алименты и депозиты не облагали взносами

В Казнете распространяется видео, в котором женщина утверждает, что отныне казахстанцы будут обязаны платить обязательные взносы в пенсионный фонд с алиментов, дивидендов и вознаграждений по депозитам, сообщает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Эта информация не соответствует действительности.

Автор ролика утверждает, что платить в пенсионный фонд взносы с алиментов и депозитов теперь нужно потому, что с 1 января 2021 года из Налогового кодекса РК исключили статью 341. Она гласит, что алименты, полученные на детей и иждивенцев, вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам (депозитам) в банках, дивиденды и некоторые другие виды вознаграждений не подлежат налогообложению.

На самом деле эту статью никто не исключал. Она осталась в Кодексе Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021. Это подтвердили в Министерстве финансов РК.

Алименты не облагаются налогом согласно ст. 341 п. 1 Налогового кодекса, — сообщили в ведомстве.