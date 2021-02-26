В Казахстане перестанут регулировать цены на сжиженный газ на АЗС

С 1 марта 2021 года в Казахстане отменяется временное регулирование цен на сжиженный газ на АЗС, передает zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве энергетики РК, госрегулирование цен на газ было временным и вводилось во время чрезвычайного положения.

В конце марта 2020 года глава государства поручил Минэнерго совместно с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, - напомнили в пресс-службе МЭ РК.

Так, 3 апреля 2020 года был принят приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях".Как отметили в ведомстве, НПП "Атамекен" cовместно с отраслевыми ассоциациями в целях поддержки предпринимателей неоднократно обращалась в госорганы с предложениями по определению срока действия приказа. В случае продления действия которого у предпринимателей возникал риск сокращения сотрудников.

В итоге были приняты поправки в принятый ранее приказ и определен окончательный срок действия приказа - до 1 марта 2021 года.

Совместный приказ министра энергетики РК и министра национальной экономики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта начался действовать в Казахстане с 7 апреля 2020 года.