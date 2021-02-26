Почему дневной сон представляет угрозу

Недосып может обернуться серьезными неполадками со здоровьем: инфарктами, инсультами и депрессией. Решение — небольшой перерыв на дневной сон, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, согласно исследованиям, это не только заряжает энергией, но и значительно улучшает умственные способности.

Правда, надо придерживаться нескольких важных правил.

Исследования, показавшие, что короткий дневной сон хорошо влияет на работу мозга, проводили не раз. Во время некоторых экспериментов у испытуемых даже повышалась производительность труда за счет улучшения разных аспектов умственной деятельности — внимания, запоминания, обучаемости и других характеристик. Когда мы спим, так называемые когнитивные функции восстанавливаются. Это человек ощущает каждое утро и в меньшей степени — после дневного сна, — рассказал Михаил Полуэктов, заведующий отделением медицины сна, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета.

Однако спать днем, по мнению исследователей, нужно не дольше получаса.

Когда испытуемые выходят за рамки тридцати минут, то показатели когнитивных функций у них, наоборот, снижаются. После получаса сон так углубляется, что из него сложно "вынырнуть", — это так называемый эффект инерции. То есть человек какое-то время не может окончательно проснуться. Соответственно, память и внимание работают не лучше, а хуже, чем до засыпания, — объяснил ученый.

По словам Александра Калинкина, эксперта Европейского общества исследователей сна, если взрослый спит ночью от семи до девяти часов, то дополнительный сон в светлое время суток ему не нужен. Тяга вздремнуть в этом случае может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Обычно это связано с фрагментацией сна за счет самых распространенных нарушений — храпа, остановки дыхания (так называемое апноэ), синдрома беспокойных ног и многих других. Сейчас их описано больше 80 типов, — продолжает эксперт. — При избыточной сонливости, которая перерастает в дневной сон, прогноз у людей с такими отклонениями неблагоприятный. В частности, доказано, что апноэ ведет к повышению артериального давления, нарушению ритма сердца. Это и фактор развития инфарктов и инсультов в ночное время, и высокие риски онкологических заболеваний. Дневная сонливость, по сути, — маркер массы болезней: от сахарного диабета до депрессивных расстройств.

За последние сто лет люди в среднем стали спать на два часа меньше, а в мегаполисах и вовсе ограничиваются максимум шестью часам в сутки. По данным социологической компании IPSOS, хорошо высыпаются только 49 процентов жителей Земли. Лучше всего дела у индийцев: 68 процентов спят достаточное количество времени. Хуже всего — у граждан Южной Кореи: только 35 процентов не жалуются на недостаток сна. В России таких 53 процента.