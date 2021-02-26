Астанчане не смогут оплатить проезд некоторыми сервисами. Названа причина

Некоторые сервисы системы оплаты проезда в столице будут временно недоступны в связи с техническими работами, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана, с 27 февраля по 1 марта CTS будет проводить профилактические и технические работы по настройке и улучшению центральной системы оплаты проезда столицы.

27 февраля с 14:00 по 1 марта 09:00 запланированы профилактические и технические работы по настройке и улучшению центральной системы оплаты проезда столицы, - говорится в сообщении компании.

В период проведения технических работ будут недоступны следующие сервисы:

удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на корпоративном сайте и в мобильном приложении Transcard;

удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на всех сайтах и приложениях партнеров и банков второго уровня;

корпоративный портал юридических лиц;

отображение локации автобусов на всех приложениях;

отображение информации на электронных табло остановочных комплексов;

прием онлайн заявок на выпуск льготных и школьных транспортных карт на сайте Transcard.kz.

Как сообщается, 27 февраля центральная касса будет работать до 13:00.

Отмечается, что во время проведения технических работ горожанам будет доступен сервис по пополнению транспортных карт в RTVM-автоматах.