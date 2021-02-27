У вернувшегося из Египта казахстанца обнаружили коронавирус

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 26 февраля, сообщает zakon.kz.

26 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из Латвии, КНР, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Армении, Грузии, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане

Из 3 633 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 294 человек, без справок прибыло 339 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 2 270 пассажиров, со справками - 2 052, без справок - 218;

в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 1 260 пассажиров, со справками - 1 139, без справок - 121;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 87 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Караганда – 2 рейса, 16 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 25 февраля 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, из 496 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.