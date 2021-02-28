Гурбангулы Бердымухамедов предложил имена для детей, родившихся в юбилей столицы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал несколько имен, которыми можно называть детей, которые родятся 25 мая, сообщает zakon.kz.

В это день ежегодно празднуется день Ашхабада, в этом году столице республике исполнится 140 лет, передает информагентство Туркменистан сегодня.

Туркменский лидер подчеркнул, что будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке — Мерджен (Жемчужина) или Мая.

Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа. Гурбангулы Бердымухамедов

В продолжение темы Бердымухамедов дал ряду чиновников инструкции относительно вручения подарков соответствующим новорожденным. Он отметил, что это скрасит для семей детей прекрасные моменты появления новой жизни.

25 мая в честь круглой даты в городе откроют ряд новостроек, организуют концерты и выставки, снимут фильмы и запустят 400 новых городских автобусов. В День города проезд на общественном транспорте в Ашхабаде сделают бесплатным.