Иран отклонил предложение о переговорах с США по ядерной программе

Иран отклонил предложение Европейского Союза об организации прямых переговоров по "ядерной сделке" с Соединенными Штатами, сообщает zakon.kz.

Как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, подобное решение Тегерана может повлечь за собой "рост напряженности".

Ранее газета сообщила, что "Иран отказался от предложения Евросоюза и США провести прямые переговоры по атому в ближайшие недели". Позже издание уточнило, что речь идет о предложении ЕС организовать консультации Ирана и США.

Ранее на этой неделе новый глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил и о нацеленности своей страны на продление ядерного соглашения по Ирану. Но вместе с тем США будут "поднимать другие вопросы, вызывающие озабоченность", отметил Блинкен.

Он озвучил позицию администрации Джо Байдена: США готовы вернуться к выполнению соглашения, как только Иран вернется к твердому выполнению его условий.

Иран обязан выполнять соглашения по гарантиям перед МАГАТЭ и международные обязательства. глава Госдепартамента США Энтони Блинкен