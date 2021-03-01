В Кыргызстане 8-летний школьник попросил президента построить школу

8-летний мальчик Бекболот Турдушев попросил президента Кыргызстана Садыра Жапарова построить школу в его селе. Жапаров встретился с ним, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан пишет, что в начале февраля в соцсетях школьник из села Балбай Иссык-Кульской области обратился к Жапарову с просьбой построить школу, так как в его школе стены покрылись плесенью и детей перевели на дистанционное обучение.

Ассалам алейкум! Как вы, отцы, братья, матери, сестры, учителя, милиционеры? Я мальчик из Балбая. Ассалам алейкум, Садыр Жапаров, как вы? Вот вы стали президентом, а не построить ли вам в нашем селе двухэтажную школу? Наша школа заплесневела, и из-за этого нам пришлось перейти на онлайн-обучение. Как так можно? Давайте постройте школу, и народ начнет любить вас, — говорил в своем обращении маленький мальчик.

Сначала пресс-служба сообщала, что встреча с мальчиком пока не запланирована, поскольку президент готовился к вылету в Россию. В середине февраля Жапаров пообщался со школьником посредством видеосвязи. Тогда глава государства пообещал Бекболоту встретиться после визита в РФ.

И вот накануне, 28 февраля, на странице ребенка в Instagram появилось фото Бекболота с президентом.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек подтвердила информацию.