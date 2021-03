Огненный шар над Лондоном сняли на видео очевидцы

Очевидцы в Великобритании сняли на видео огненный шар, пролетевший в небе ряда крупных городов вечером в воскресенье, 28 февраля, передает zakon.kz.

Огненный шар попал на видео в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

Okay we found the #fireball #meteor from tonight on our cameras. Enjoy???? pic.twitter.com/l8YUoYc1o3