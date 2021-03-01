Огненный шар над Лондоном сняли на видео очевидцы

1 марта 2021, 12:29
Фото: Twitter

Очевидцы в Великобритании сняли на видео огненный шар, пролетевший в небе ряда крупных городов вечером в воскресенье, 28 февраля, передает zakon.kz.

Огненный шар попал на видео в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

Судя по двум видео, которые мы видели, это был медленно движущийся метеор с четко видимой фрагментацией, - считают в группе астрономов-любителей, которая с 2012 года использует камеры для записи наблюдений за метеорами по всей Британии,

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Светящийся объект увидели как минимум 120 человек или групп людей в Великобритании, сообщения продолжают поступать.


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