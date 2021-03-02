Ключевые проблемы в первичной медпомощи назвал Цой

Несмотря на принимаемые меры в числе проблем в сфере первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) остается качество предоставляемых услуг и небходимость совершенствования подушевого финансирования, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Несмотря на принимаемые меры есть ключевые проблемы. На уровне пациентов это качество предоставляемых услуг, слабая коммуникация, очереди к специалистам, недостаточность объемов медицинских услуг, доступ к высокотехнологичным дорогостоящим услугам, дефицит узких специалистов, — сказал Алексей Цой.

Он добавил, что на уровне ПМСП требуется совершенствование подушевого финансирования, а также остается неполное завершение цифровизации.

Так, по его словам, на сегодня обеспеченность интернетом медорганизаций ниже районного уровня составляет 84,2 %.

Имеет место недостаточность кадрового потенциала, социальных гарантий, низкая заработная плата. Слабая инфраструктура и оснащение. Так, имеется износ и отсутствие объектов ПМСП в ряде отдаленных сельских населенных пунктов и медоборудования. В целом по республике износ зданий организаций ПМСП составляет 55 %, при этом высокий износ в Акмолинской области – 79 %, СКО – 75 %, ВКО – 71%, ЗКО – 69 %, Атырауская область – 65 %, Кызылординская – 59%, — уточнил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан