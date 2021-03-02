Наркотики доставляли в разные города Казахстана на поездах

При проведении транспортными полицейскими специальных мероприятий установлена и задержана группа лиц, занимавшаяся перевозкой наркотических средств в поездах, передает zakon.kz.

Наркотики распространяли в городах Нур-Султан, Павлодар, Семей и Экибастуз, - сообщил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, группа организовала интернет-магазин для продажи психотропных веществ через тайники-закладки через социальные сети.

В ходе проведенных обысков было изъято более 2000 разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для их расфасовки. По данному факту проводится досудебное расследование, - отметил полковник полиции.