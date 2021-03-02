Иглы нашли в лекарствах. Что сказали в Минздраве?

Казахстанцы обсуждают очередное видео о посторонних предметах, обнаруженных в капсулах с лекарствами. На этот раз в препарате "Линекс" якобы нашли иглы, передает zakon.kz.

В видеоролике показана уже вскрытая упаковка препарата. Женщина утверждает, что несколько капсул уже приняли. По ее словам, после вскрытия капсулы она нашла в ней иголки. Проверить содержимое капсулы она решила после просмотра видео о найденных в похожем препарате гвоздях. При этом ни о каких страшных последствиях употребления лекарств с иглами внутри женщина не сообщает.

Это не может быть правдой, пишет stopfake.kz. Также вызывает вопросы тот факт, что автор ролика утверждает, будто проверить содержимое капсулы она решила после просмотра ролика о гвоздях в похожем препарате. Она говорит, что капсулу "Линекса" они вскрыли и нашли в ней иголки. Выходит, что после неожиданной находки они вернули швейные принадлежности обратно в капсулу и вскрыли ее вновь перед камерой. Таким образом, нет никаких доказательств тому, что показанные на видео иголки были в лекарстве изначально.

Как отмечает сайт, препарат "Линекс" производится компанией SANDOZ на территории России. Весь процесс изготовления капсул полностью автоматизирован. Извлечь случайное количество капсул и заменить их содержимое без остановки всего производственного процесса фактически невозможно.

В Казахстане контроль за качеством ввозимых медикаментов осуществляется согласно приказу министра здравоохранения РК от 20 декабря 2020 года "Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан". Для всех ввозимых из-за рубежа лекарств требуется нотариально засвидетельствованная или апостилированная в соответствии с требованиями Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года копия сертификата GMP.