В горах Алматы опять потерялись туристы

В горах Алматы в урочище Кокжайлау 2 марта потерялись четверо туристов. На место происшествия выехала группа спасателей, передает zakon.kz.

В 17:30 оперативному дежурному Службы 109 поступило сообщение от оперативного дежурного ДЧС, что в урочище Кокжайлау потерялись 4 человека. На место происшествия был направлен экипаж спасателей на 3 единицах техники Службы спасения г. Алматы в составе 8 человек, 1 кинолог с поисковой собакой и спасатели РОСО МЧС РК в составе 15 человек с кинологом на 2 единицах техники. Служба спасения.

Во время поисково-спасательных работ, оказавшись в зоне доступа операторов сотовой связи, туристы вышли на связь сообщили, что с ними все в порядке и они нашли тропу которая ведет вниз по склону. Однако учитывая, что темное время суток и сложный снежно - ледовый спуск по тропе может привести к травматизму туристов, спасатели приняли решение направить на встречу группу спасателей и провести их до безопасного места.

На второй седловине на высоте 2050 метров над уровнем моря в районе санатория "Просвещенец" спасатели встретили потерявшихся, оценили состояние здоровья каждого и сопроводили до автомашины, которая ждала их возле родника, - говорится в сообщении.

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В службе спасения отметили, что после трагических событии в горах Заилийского Алатау, когда туристы заблудившись, потеряв связь с родными и спасателями погибали, спасатели города Алматы предупреждают горожан и гостей мегаполиса всегда соблюдать технику безопасного возхождения в горы и заранее планировать время обратного спуска.



