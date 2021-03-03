В Акмолинской области ослабили карантинные меры

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление от 3 марта 2021 года, которым внес изменений и дополнений в постановление от 24 февраля 2021 года "О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает zakon.kz.
Так, с 1 марта 2021 года разрешено комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы при соблюдении комплектации классов, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно
Также разрешено комбинированное обучение в течение 6 дней для выпускных классов, 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном.
Разрешено со второго семестра обучение для студентов первого курса вузов и колледжей.
Кроме того, разрешается:
Остаются под запретом массовые и зрелищные мероприятия. По-прежнему нельзя работать караоке, бильярдным и компьютерным клубам, боулинг-центрам, детским площадкам, кальянным, банкетным залам.
Полностью текст постановления смотрите здесь.
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