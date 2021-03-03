В Ереване начался очередной митинг

У стен парламента в Ереване начался митинг оппозиции. Несколько сотен полицейских также прибыли к центру столицы, сообщает zakon.kz.

К 16:00 по местному времени сюда должен прибыть премьер-министр Армении Никол Пашинян для участия в правительственном часе, передает ТАСС.

Стражи порядка взяли под контроль улицу Дереника Демирчяна, со стороны которой расположен служебный въезд в здание парламента. Собравшиеся предполагают, что Пашинян воспользуется именно им. Главные ворота, ведущие на территорию парламента заварены.

Ситуация в Армении еще более обострилась из-за противостояния между руководителем Генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном и Пашиняном. Президент Армении Армен Саркисян отказался подготовленный Пашиняном указ об отставке. Противники Пашиняна требуют его отставки, обвиняя премьера, помимо прочего, в поражении в войне в Нагорном Карабахе.

При этом Саркисян направил в Конституционный суд закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года, в котором говорится, что глава кабмина имеет право предложить увольнение представителя высшего командного состава вооруженных сил без обоснования.