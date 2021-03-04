В Германии продлили локдаун

Локдаун в Германии продлили до 28 марта. Такое решение приняли 3 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Одновременно федеральные и земельные власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Будут также смягчены ограничения на личные контакты: разрешаются встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

Кроме того, также со следующей недели каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, все расходы возьмут на себя федеральные власти.

Тем временем остальные, не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми. Дальнейшие меры по отмене ограничений будут связаны с реализациейконцепции регулярного тестирования населения, а также со снижением уровня распространения коронавирусной инфекции до 50 новых случаев на 100 тысяч человек населения за неделю. При стабильном показателе распространения ниже 100 могут быть открыты другие магазины, музеи, зоопарки, ботанические сады и мемориальные комплексы.

Эти решения носят рекомендательный характер, власти федеральных земель имеют право принимать решения о региональных послаблениях или ужесточениях карантинных мер в зависимости от развития эпидемиологической обстановки на местах.