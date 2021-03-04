Оппозиция Армении рассказала о переговорах с Пашиняном

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что пока не достиг договоренностей с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу внеочередных парламентских выборов, сообщает zakon.kz.

Ранее Марукян предложил Пашиняну отозвать из администрации президента проект указа об отставке начальника генерального штаба, пообещав подписать любой меморандум. Также он заявил, что "Светлая Армения" берет на себя обязательство не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера, что позволит Пашиняну пойти на внеочередные выборы в парламент.

Пока договоренностей с премьер-министром нет. Нет договоренностей, должны говорить, искать пути выхода из ситуации. Но есть воля продолжить переговоры. После того, как станет ясна позиция второй оппозиционной фракции – "Процветающая Армения", - мы продолжим диалог, - сказал Марукян.

По его словам, на встрече с Пашиняном он предложил премьеру не проводить кадровых изменений в Вооруженных силах и пойти на внеочередные парламентские выборы, но тот придерживается иной позиции по поводу необходимости отставки начальника генерального штаба.

Нам нужны внеочередные выборы как можно скорее, без них мы не сможем выйти из сложившейся ситуации, - отметил Марукян.

Отказ оппозиции от выдвижения своего кандидата в случае отставки Пашиняна позволит ему обеспечить роспуск парламента и проведение внеочередных выборов, сохранив пост премьера. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах".