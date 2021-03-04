Кыргызстанцу запретили на 40 лет въезд в Россию

Гражданин Кыргызстана Денис Адоньев лишился вида на жительство (ВНЖ) в России и получил запрет на въезд в страну на ближайшие 40 лет после задержания на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января на Пушкинской площади Москвы, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал изданию "Медуза".

Адоньеву 32 года, он живет в Москве около 10 лет, женат на гражданке России, у них общий ребенок и оформленный на супругу семейный бизнес по ремонту и продаже автомобилей.

Отмечается, что на акции 23 января Адоньева задержали впервые в жизни. Он рассказал, что приехал на Пушкинскую примерно за час до начала акции, "вел себя спокойно, лозунги не выкрикивал, но уже к двум часам сидел в автозаке с другими задержанными". Его доставили в отдел МВД по району Измайлово, затем назначили штраф в размере 20 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП.

В середине февраля Адоньеву позвонили из отделения по вопросам миграции отдела МВД по району Измайлово, где затем ему выдали два документа: решение отдела МВД по району Измайлово о запрете на въезд в Россию до 15 февраля 2061 года (со ссылкой на закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ") и решение московского МВД об аннулировании его вида на жительство (на основании пункта 2 статьи 9 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ").

По словам кыргызстанца, в выданных документах не сказано, до какого числа он должен покинуть Россию.

Написано: "Учитывая изложенное, вы должны выехать из России до…" - прочерк. "В случае, если вы не выедете из РФ в указанный срок, вы подлежите…" - прочерк, - отметил Адоньев.

Он ездил в местное отделение МВД, чтобы уточнить дату, до которой обязан уехать, - там ему не смогли ответить: "Замглавы отделения МВД по Измайлово заметил, что мой случай не единичный - по его словам, кому-то запретили въезд на 99 лет, мол, мне еще повезло".

Как сообщается, решение об аннулировании его ВНЖ приняло отделение МВД по вопросам миграции по району Измайлово, хотя Адоньев зарегистрирован в другом районе Москвы. Впрочем, именно в Измайловское ОВД его доставили с акции протеста 23 января.

Замначальника отделения по вопросам миграции отдела МВД по Измайлово мне сказал: "Вы же сами понимаете, это вмешательство в конституционный строй страны равноценно терроризму". Я посмеялся, сказал: "Я же ничего не взорвал". На что он ответил: "Поэтому вас выдворяют, а не сажают", - пересказывает Адоньев беседу с чиновником.

Как утверждает гражданин Кыргызстана, на вопрос, можно ли будет как-то отменить запрет на въезд, чиновник сказал: "Вы же взрослый человек, прекрасно понимаете, что это политическое".

Спасибо ему огромное, в этом смысле он убрал какие-то лишние надежды. До этого складывалось впечатление, что, может быть, как-то смогу здесь остаться. А если вам это говорит начальник (отделения) МВД, все становится понятно, - считает он.

Документ, в котором указано, на основании чего принято такое решение, Денису Адоньеву не выдали. В Москве у него жена с ребенком и родители; он понимает, что с большой вероятностью до конца 2021 года ему придется уехать из России - но планирует пройти все местные судебные инстанции и затем обратиться в Европейский суд по правам человека.

Издание отправило запрос в ОМВД по вопросам миграции по району Измайлово, но ответа на него пока не получило.

Адвокат правозащитного центра "Мемориал" Илларион Васильев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Гражданское содействие" и консультирующий Адоньева, не испытывает оптимизма насчет перспектив своего подзащитного.

Думаю, на национальном уровне мы проиграем во всех инстанциях. Обычно суды отказывают и ссылаются на право государства ограничивать въезд иностранцев. Более того, если в основу этого решения положено заключение ФСБ - а оно секретное, - суды отмечают, что они не вправе анализировать выводы уполномоченного органа в сфере безопасности, по сути, отказываясь от оценки заключений спецслужбы, - сказал адвокат.

С похожей историей на горячую линию "Гражданского содействия" обратился 22-летний гражданин Молдавии Марк Чеботарь. Он живет в Геленджике около 10 лет и впервые участвовал в протестной акции у здания городской администрации 23 января. На акцию Чеботарь пришел с плакатом, и вскоре его задержали, впоследствии вменив ему все ту же статью 20.2 КоАП. По словам юноши, после суда, где ему выписали штраф в размере 15 тысяч рублей, его вернули в отделение полиции и оставили там еще на двое суток. За помощью адвокатов он не обращался, причины задержания ему не объясняли.

19 февраля его вызвали в геленджикское управление по вопросам миграции, где выдали уведомление без даты и номера: выписанный управлением МВД России по Краснодарскому краю запрет на въезд в Россию на пять лет и аннулирование ВНЖ. В уведомлении сказано, что Чеботарь должен покинуть территорию страны в течение 15 дней - в противном случае будет депортирован.

23 января по всей России прошли акции за освобождение Алексея Навального, арестованного после возвращения на Родину. Во многих городах митинги были разогнаны полицией, также по всей стране задержали не менее 4 тысяч человек.