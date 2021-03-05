Госкомиссия одобрила срочный пакет мер по поддержке предпринимателей

4 марта 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК. Рассмотрены вопросы стимулирования деловой активности в условиях новой экономической реальности, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов. С 2020 года в целях обеспечения восстановительной динамики в национальной экономике было принято несколько пакетов антикризисных мер, предусматривающих содействие занятости, активизацию предпринимательской деятельности, цифровизацию, раскрытие потенциала АПК, а также развитие жилищно-коммунальной, транспортной, социальной и торговой инфраструктуры.

Одним из наиболее пострадавших в рамках пандемии COVID-19 секторов экономики в 2020 году стал малый и средний бизнес. В этой связи НПП "Атамекен" в текущем году был проведен опрос более 50 тыс. предпринимателей на предмет потребности в дополнительных мерах поддержки.

На основе результатов опроса был сформирован дополнительный пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

Новый пакет мер был рассмотрен 26 февраля т.г. в рамках Высшего совета по реформам под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Комплекс мер включает:

расширение перечня ОКЭД субъектов МСБ в пострадавших отраслях экономики с 29 до 174 для рефинансирования на льготных условиях до 1 июня 2021 г.,

продление освобождения пострадавших субъектов МСБ от начисления арендных платежей по объектам государственного имущества и имущества квазигоссектора до 1 июля 2021 г.,

продление освобождения от уплаты налога на имущество до конца т.г.,

освобождение от ИПН доходов работников субъектов предпринимательства в виде полученных от работодателя средств защиты,

продление моратория на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 июля 2021 г. по инициативе государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора,

повышение доступа отечественных товаропроизводителей к государственным закупкам,

распространение инструмента гарантирования АО "ФРП "Даму" на Программу льготного кредитования Национального Банка.

Дополнительный пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности. Меры прямого действия будут способствовать достижению 3% роста ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 млн. субъектов предпринимательства, в которых занято свыше 3,3 млн человек.

Премьер-Министр поручил Министерству национальной экономики до 12 марта т.г. внести в Правительство соответствующий пакет поправок в действующее законодательство для внесения в Мажилис Парламента до 25 марта.