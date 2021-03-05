В Узбекистане могут открыть филиалы казахстанских вузов

Сегодня, 5 марта в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдулла Ариповым, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки.

Состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в странах, было отмечено о важности реализации принятых мер по борьбе с новой инфекцией COVID-19. Достигнута договоренность о выработки совместных эффективных мер по оперативному реагированию и взаимодействию на случай эпидемии и пандемии.

В ходе встречи стороны пришли в единому мнению о необходимости активизации сотрудничества в перспективных областях здравоохранения, в таких как оказание высокотехнологической помощи, санитарно-эпидемиологическое благополучие, включая вакцинопрофилактику, налаживание взаимодействия по внедрению информационных технологий, фармации, в т.ч. проработка создания кооперационных проектов в фармацевтической промышленности, оказание услуг по вопросам медицинского здравоохранения и др.

Достигнута договоренность расширить совместные проекты в области высоких технологий и активизировать сотрудничество двух стран в сфере непрерывного медицинского образования, расширения академической мобильности между студентами и педагогами медицинских образовательных учреждений, налаживания взаимодействия по разработке и внедрению актуальных совместных научных проектов и др.

В ходе беседы заместитель премьер-министра Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств и, в целом, активизировать сотрудничество в образовательной сфере.

По итогам встречи Ералы Тугжанов выразил признательность Премьер-Министру Узбекистана за теплое гостеприимство и пригласил узбекскую сторону посетить с ответным визитом Казахстан.