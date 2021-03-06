8 марта проезд в метро Алматы будет бесплатным для школьниц

В день 8 марта проезд в метро Алматы будет бесплатным для всех школьниц, сообщает zakon.kz.

Метрополитен Алматы на странице в Facebook анонсировал акцию, которая организована совместно с республиканским образовательным центром "QAZBILIM".

Акция направлена на привитие интереса школьников к знаниям и для обеспечения равенства возможностей - дети должны получать качественное образование вне зависимости от места проживания.

В рамках акции любая девочка школьного возраста может получить бесплатный жетон на любой станции метро города Алматы и добраться до нужного места, - говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена отметили, что количество проездов неограниченно в течение дня.