Казахстан закроет пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с Китаем

Пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с КНР не будет работать 8 марта 2021 года, сообщает zakon.kz.

Данные ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан Международного женского дня, - сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В частности, этот день пропуск лиц, транспортных средств, грузов осуществляется не будет.

В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.