Необычные шахматы стоимостью полмиллиарда рублей продают в Москве

В Москве продают необычные шахматы стоимостью полмиллиарда рублей. Их вес составляет одну тонну, передает zakon.kz.

В Москве продают шахматы за полмиллиарда рублей. Весят они одну тонну, а их сборка стоит + еще 2,6 млн. Фигурки в виде воинов майя и ацтеков непростые: человечки сделаны вручную из обсидиана, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, а их высота варьируется от 20 до 45 см. Размеры стола 160х160х65, весит все это дело тоже прилично - одну тонну. Кому нужна такая гигантская доска? Продавец заявляет, что ее сможет купить какой-нибудь миллиардер или арабский шейх, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Но, как отмечается в публикации, "есть пара престранных условий":