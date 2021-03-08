Беларусь начнет производство "Спутник V"

Беларусь запустит промышленное производство вакцины "Спутник V" 30-31 марта, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, пробная партия проходит экспертизу в России.

26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину, планируется (производить) 500 тыс. доз ежемесячно, - заявил замглавы Минздрава Беларуси Дмитрий Чередниченко в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, 9 декабря 2020 года стало известно, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник – V") будут производить в Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК). Старт производству был дан 21 декабря того же года.

12 февраля 2021года разработчик "Спутник V" в своем Twitter сообщил о том, что Казахстан зарегистрировал вакцину. Однако в Минздраве РК сначала не подтвердили эту информацию, сообщив, что еще идет процесс регистрации. В ведомстве пояснили, что речь идет о "Спутник V", произведенной Карагандинским фармкомплексом. 15 февраля стало известно, что КФК завершил процесс регистрации российской вакцины на территории Республики Казахстан.

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