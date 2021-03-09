Собак Байдена выселили из Белого дома за нападение на охрану

Две немецкие овчарки президента Соединенных Штатов - Мейджор и Чемп были перевезены из Белого дома в дом семьи политика в штате Делавэр, сообщает zakon.kz.

Как передает CNN, поводом стал инцидент, когда Мейджор укусил сотрудника службы безопасности. Подробности инцидента с укусом неизвестны, в администрации главы государства на данный момент сведения не прокомментировали.

Телеканал отмечает, что Мейджору три года, ему свойственно беспокойное поведение. Старшей собаке по кличке Чемп уже около 13 лет, в связи с чем она не так активна. Обе овчарки переехали в Белый дом менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

В интервью в прошлом месяце первая леди Джилл Байден выразила обеспокоенность по поводу переезда собак в их новый дом в Вашингтоне.

Им приходится пользоваться лифтом, к которому они не привыкли, и им приходится выходить на южную лужайку, где за ними наблюдает множество людей. Это беспокоит, и я хочу, чтобы они наконец успокоились и привыкли. Джилл Байден