Власти Китая назначат Alibaba крупнейший в истории штраф

Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, штраф превысит $975 млн, которые в 2015 году выплатила компания Qualcomm Inc. за нарушение китайского антимонопольного законодательства.

Alibaba, по версии регуляторов, ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания "наказывает" продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах. Так, Alibaba ограничивает продвижение их товаров на своих сайтах, таким образом заставляя их делать выбор в свою пользу. Регулятор потребует прекратить эту практику.

Ранее на фоне войны властей Китая с основателем Alibaba Джеком Ма предприниматели испугались, что из-за этого может замедлиться движение Пекина к статусу мирового лидера в области технологий. Инвесторы и бизнес обеспокоены отсутствием прозрачности и жестким подавлением инакомыслия.