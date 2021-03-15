Токаев выразил благодарность президенту Узбекистана

Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает zakon.kz.

Главы государств обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии, подтвердили обоюдное стремление к масштабному, продуктивному сотрудничеству с целью обеспечения безопасности, стабильности и процветания этого стратегически важного региона. Правительства двух государств продолжат согласованную работу по решению узловых вопросов взаимного торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность узбекскому лидеру за соболезнования по поводу жертв авиакатастрофы под Алматы.

Президенты обменялись поздравлениями по поводу наступающего праздника Наурыз, высказали пожелания благополучия народам Казахстана и Узбекистана.