Главный медик Карагандинской области покинул пост

Глава Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев освобожден от должности, передает zakon.kz.

Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

По словам главы региона, Нурлыбаев теперь будет работать директором Областной клинической больницы. Помимо этого, его назначили внештатным советником акима Карагандинской области по вопросам здравоохранения.

Он будет курировать работу оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, обеспечивать межведомственное взаимодействие санэпиднадзора, фармацевтического и медицинского контроля.

Касымбек остался доволен работой Нурлыбаева в должности главы упрздрава области.