Кто из знаков зодиака больше подвержен алкоголизму

Склонность человека к алкоголизму может помочь определить знак зодиака. Об этом заявили астрологи, передает zakon.kz.
Как сообщает "Профиль", они составили рейтинг тех, кому не стоит злоупотреблять спиртными напитками.
Представители этого знака очень чувствительны и ранимы, несмотря на внешнюю силу. Поскольку демонстрировать свою слабость окружающим они опасаются, "заливать" свои проблемы Скорпионы предпочитают в одиночестве. Хотя, даже дойдя до самого дна и превратившись в настоящего алкоголика, чаще всего они выбираются из ужасного положения.
Рыбы постоянно погружены в себя, потому любители выпить среди них – не редкость. Спастись от алкоголизма обычно помогает восстановление в реабилитационных центрах, которое занимает довольно много времени. Астрологи рекомендуют близким Рыб интересоваться их делами и стараться не оставлять в одиночестве.
Представителей этого знака сложно отличить пьяных от трезвых: в обоих состояниях они могут творить невероятные вещи, бросая вызов обществу. Чтобы Близнецы не стали настоящими алкоголиками, родственникам лучше найти для них какое-то увлечение.
Овны пьют все подряд и не знают меры. В компании нетрезвый Овен может вести себя агрессивно, потому случаи "пьяных" драк для них не редкость. В вопросах отказа от алкоголя астрологи советуют не давить на этого упрямца. Чтобы помочь ему избавиться от пагубной привычки, лучше действовать хитростью.
Стрельцы пьют исключительно ради веселья. Они обожают, когда алкоголь льется рекой, а вокруг шумно и весело. Иногда они не прочь устроить небольшой скандал во время вечеринки, но главный плюс Стрельцов в том, что они почти никогда не становятся настоящими алкоголиками.
А вот Тельцы – настоящие эстеты. Они любят выпить вина под артхаусное кино и вряд ли столкнутся с проблемой алкоголизма. Если это произойдет, близким Тельцов достаточно напомнить, что пьяные вечеринки разрушают все их планы.
Эти люди гордятся умением не напиваться. Секрет в том, что в хорошей компании Водолеи выпить любят, но вот похмельный синдром не переносят. По их мнению, никакое удовольствие не стоит будущих страданий. Если же они все-таки становятся заложниками "синей ямы", стоит помочь им определить причину такого поведения. Этот подход поможет справиться с проблемой довольно быстро.
Львы предпочитают хороший виски за приятной интеллектуальной беседой. Причем в состоянии алкогольного опьянения у них всего две модели поведения: либо агрессия, либо они безупречно обаятельны и милы. Справиться с пагубной привычкой поможет обычная лесть, например, "ты прекрасен и без алкоголя".
Представители этого знака зодиака начинают злоупотреблять из-за непринятия окружающего мира и себя самого. Переключить их внимание поможет постоянная нужда в новых впечатлениях. Как только появится новое увлечение, алкоголь станет им неинтересен.
Раки напиваться не любят, потому что знают, насколько это опасно для здоровья. Состояние похмелья для Раков протекает тяжелее, чем для всех остальных. Если к спиртному они все-таки пристрастились, стоит провести семейный совет и выразить свою обеспокоенность его поведением. Такое давление произведет на Рака должное впечатление.
Девы знают, что в состоянии алкогольного опьянения они абсолютно неадекватны, поэтому стараются не напиваться. Эти представители зодиака вряд ли станут настоящими алкоголиками. На праздниках они обычно единственные, кто не пьет, и часто им поручают следить за порядком.
По мнению Козерогов, спиртное отнимает слишком много сил и энергии. Так как они обожают все контролировать и планировать, алкоголь редко берет над ними верх. Даже если это произойдет, козероги найдут способ вырваться из порочного круга.
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