Казахстанец нокаутировал палестинца на турнире в Стамбуле

В Стамбуле проходит международный турнир по боксу "Босфор", на котором выступают и казахстанцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 69 килограммов свой первый бой провел казахстанский боксер Куан Куатов. Ему противостоял Касим Раджаб из Палестины.

Этот поединок закончился досрочной победой Куатова во втором раунде: сначала рефери отсчитал один нокдаун палестинцу, а затем и второй — в итоге казахстанцу отдали победу нокаутом.

Таким образом, Куан Куатов начал выступление на турнире в Стамбуле с досрочной победы.

Добавим, что ранее в своей любительской карьере Куатов удостаивался звания "Самый техничный боксер" — в этой номинации он победил три года назад на турнире в Украине.