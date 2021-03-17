Как Казахстан боролся с коронавирусом

16 марта 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в Казахстане режима ЧП. Изначально он действовал до 15 апреля, однако из-за эпидемиологической ситуации его продлевали вплоть до 11 мая.

На время действия ЧП и карантина были введены первые ограничения, усилена охрана общественного порядка, начаты противоэпидемические мероприятия.

Так, с 19 марта на границе нескольких областей и вокруг ряда крупных населенных пунктов были выставлены круглосуточные санитарные посты.

Фото: Акорда

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30 марта Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП утвердила решение об установлении надбавки к зарплате медработникам. Кроме этого были предусмотрены единовременные выплаты в случае заболевания медика -2 млн тенге, в случае его смерти – 10 млн тенге.

Во избежание дефицита мест в начале апреля было принято решение о строительстве быстровозводимых инфекционных больниц в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

С того же месяца в крупных городах постепенно прекращали свою деятельность все предприятия и организации. Работники были переведены на дистанционный формат.

Постепенно границы закрывались и в остальных городах и областях Казахстана. Первое смягчение карантина произошло только в апреле.

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21 марта для поддержки пострадавших бизнесменов Правительство подписало постановление об освобождении от уплаты налогов.

До 31 декабря 2020 года владельцы бизнеса были освобождены от:

- налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям.

- земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения производителей сельскохозяйственной продукции;

- индивидуального подоходного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения.

Также было приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на третий квартал 2020 года.

Через 10 дней, 31 марта, Президент Казахстана выступил с заявлением и сообщил, что для поддержки работающего населения, оставшегося без доходов из-за режима ЧП, полагается выплата из государственного фонда социального страхования. Размер выплаты на одного работника составила 1 МЗП – 42 500 тенге.

Глава государства также рассказал о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса – индексация пенсий и госпособий, включая АСП, поддержка фермеров, обеспечение населения занятостью.

По официальным данным, на борьбу с коронавирусом Казахстан выделил 471 млрд тенге, или более 1 млрд долларов.

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, в 2020 году составил 5,93 трлн тенге. Из них 3,46 трлн тенге - за счет республиканского бюджета , 2,47 трлн тенге – за счет внебюджетных средств.

Из-за пандемии казахстанские школьники ушли на ранние каникулы. С 6 апреля дети стали учиться дистанционно. Малоимущим и многодетным семьям были предоставлены ноутбуки для обучения на дому.

Фото: rg.ru

С самого начала пандемии в Казахстане Министерство здравоохранения публикует ежедневные данные по количеству заболевших и выздоровевших жителей страны. С конца 2020 года публикуется матрица оценки эпидситуации в разрезе регионов, которая позволяет отследить динамику по заболеваемости в городах и областях.

К слову, с февраля 2021 года в стране началась кампания по вакцинации жителей. В первую очередь прививку получили медицинские работники инфекционных больниц, скорой помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

Следующие в очереди – учителя, работники медслужб, которые не вошли в первый этап, и работники силовых структур.

По планам правительства, вакцинирование всех желающих должно начаться в апреле.

По состоянию на 15 марта, общее количество вакцинированных лиц первым компонентом составило 69 095 человек, вторым компонентом - 18 807 человек.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Пандемия коронавируса научила казахстанцев многому. Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу годовщины и напомнил, что болезнь все еще несет угрозу.

Ровно год назад ВОЗ объявила о начале пандемии. За это время Казахстан, как и весь мир, прошел через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья граждан. В период ЧП люди, оставшиеся без источника дохода, получили финансовую и другую помощь. Благодаря единству, взаимной поддержке мы смогли преодолеть наиболее острую фазу пандемии. Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу. Окончательно победить вирус можно только через вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь себя и окружающих, - сказал тогда Президент.

По состоянию на 17 марта в Казахстане выявлено 226 767 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровевших – 208 074 человек. Скончались, по официальным данным, 2873 человека.